انتخابات الشيوخ 2025 | انتهاء التصويت بالخارج ويبدأ بالداخل .. غدا

انتهت، مساء أمس السبت، عملية التصويت في الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعد إغلاق آخر لجنة انتخابية في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، لتُسدل الستار على يومين من المشاركة الفعلية للمصريين بالخارج في 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة.

التصويت في الداخل

تبدأ عملية الاقتراع داخل مصر يومي الأحد والإثنين 4 و5 أغسطس، في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المراحل، بما في ذلك الفرز وإعلان النتائج، وسط تطبيق صارم للإجراءات القانونية والضوابط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

عقوبات قانونية لضبط نزاهة العملية الانتخابية

وفي سياق متصل، أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية على عدد من العقوبات الصارمة للحد من التجاوزات في العملية الانتخابية، أبرزها فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفا إلى 200 ألف جنيه على كل من ينشر أخبار كاذبة عن المرشحين أو سير الانتخابات بهدف التأثير على نزاهة الاقتراع أو توجيه الرأي العام بشكل مضلل.

الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

فيما يلي التفاصيل الكاملة للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات:

4 و5 أغسطس: بدء الاقتراع داخل مصر.

12 أغسطس: الانتهاء من الفرز، تسليم محاضر اللجان العامة، إعلان الحصر العددي، ونشر النتيجة الرسمية في الجريدة الرسمية.

12 أغسطس: استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.

حتى 14 أغسطس: تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من إعلان النتائج.

15 – 24 أغسطس: البت في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام.

24 أغسطس: بدء فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

25 و26 أغسطس: تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة.

27 و28 أغسطس: تصويت المصريين داخل مصر في جولة الإعادة.

4 سبتمبر: إعلان النتيجة النهائية ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية.