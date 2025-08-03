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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل بدء التصويت بالداخل.. احذر هذه المخالفات تبطل صوتك في انتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أميرة خلف

تستعد المحافظات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التى من المقرر إجراؤها يومى 4 و5 اغسطس الجاري.


و تواصل الأجهزة المختصة داخل محافظة أسوان جهودها المكثفة لتجهيز مقار اللجان الانتخابية لأداء المواطنين لأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ.


ومن المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع داخل مصر يومي الأحد والإثنين 4 و5 أغسطس، في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.


وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المراحل، بما في ذلك الفرز وإعلان النتائج، وسط تطبيق صارم للإجراءات القانونية والضوابط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.


و يتجه بعض الناخبين إلى ارتكاب عدد من الأفعال قد تبطل أصواتهم في العملية الانتخابية دون علمهم، وهو ما نستعرضه في سياق التقرير الآتي:


حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدد من الممارسات والمخالفات التي تبطل أصوات الناخبين في الانتخابات والتي نصت عليها المادة 46 من القانون ، والتي جاء أبرزها كالآتي:


- حظر استخدام القلم الرصاص فى التأشير ببطاقة التصويت


- يعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه.


- يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.


وطبقا للقانون ، تضع الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها.


وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة ومصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.
 

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