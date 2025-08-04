انسيابية في حركة دخول الناخبين اللجان الانتخابية بالقاهرة

قال محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز من القاهرة، إنّ العملية الانتخابية في محافظة القاهرة ضمن أول أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، وذلك مع فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستمر حتى التاسعة مساء، وتُستكمل العملية الانتخابية غدًا الخامس من أغسطس، ويتابع المواطنون هذا الاستحقاق الدستوري الهام، الذي يمثل الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ بعد عودته بموجب التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة إكسترا نيوز: "من أمام مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بحي المعادي، وهو أحد مقار الاقتراع التابعة لمحافظة القاهرة، أكدنا على جاهزية اللجان، حيث تتوزع داخل المحافظة 544 لجنة فرعية داخل 336 مقرًا انتخابيًا، وذلك لتيسير مشاركة ما الناخبين المسجلين في جداول الانتخابات داخل المحافظة التي تُعد صاحبة الكتلة التصويتية الأكبر على مستوى الجمهورية".

وتابع: "وقد لوحظ منذ اللحظات الأولى لانطلاق التصويت وجود انسيابية واضحة في حركة دخول الناخبين، وسط تجهيزات لوجستية متكاملة، منها مظلات لحماية المواطنين من أشعة الشمس المرتفعة، ومبردات ومراوح داخل المقار، إلى جانب إنارة كافية وأدوات إطفاء للحماية المدنية".

وأوضح: "كما تم نشر سيارات إسعاف بالقرب من اللجان، إلى جانب تأمين شامل تنفذه وزارة الداخلية من خلال قوات الأمن وقوات التدخل السريع تحسبًا لأي طارئ".