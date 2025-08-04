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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025| صور

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥، بلجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمحافظة القاهرة قسم النزهة .

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تستمر على مدار يومي 4 و5 أغسطس، ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس 2025.


وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، ويعقبها التصويت بالداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة النهائية وتُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر المقبل.


ويُدلي الناخبون بأصواتهم في 8 آلاف و825 مقرًا انتخابيًا موزعين على مستوى الجمهورية. 


وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة، فيما جرى تخصيص 125 لجنة فرعية بالطوابق الأرضية لتسهيل التصويت على كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، ووفق أعلى معايير الشفافية، مشددة على أهمية المشاركة باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لكل مواطن مُدرج في قاعدة بيانات الناخبين.

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