أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الدولي الرواندي بونور موغيشا لاعب فريق الملعب التونسي بعقد يمتد لثلاثة مواسم

المصري يتعاقد مع الدولي الرواندي بونور موغيشا لاعب الملعب التونسي لثلاثة مواسم

ويبدأ تعاقد لاعب المصرى الجديد اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027 وذلك بعد سداد المقابل المادي للصفقة للملعب التونسي ومن ثم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وتوقيع اللاعب على تعاقده الجديد مع النسور الخُضر



الجدير بالذكر أن اللاعب بونور موغيشا والذي يعد أحد العناصر الأساسية في منتخب رواندا والبالغ من العمر 25 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع، كما يجيد اللعب كذلك في كافة مراكز خط الوسط وقد سبق له اللعب في صفوف فريق الجيش الرواندي والأهلي الليبي ومستقبل المرسى والملعب التونسيين.