ضربه بـ كوريك.. حبس صاحبة واقعة التعدي على كلب

قررت جهات التحقيق المختصة حبس صاحبة واقعة التعدى على "كلب" بإستخدام (كوريك) داخل جراج بالقاهرة.

ملابسات الواقعة

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب" بإستخدام (كوريك) داخل جراج بالقاهرة.

فحص الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على كلب بإستخدام (كوريك) داخل جراج بدائرة القسم.

تحديد المتهم

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (حارس جراج – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (الكوريك المستخدم)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لتردد الكلب الدائم على الجراج وترويعه.