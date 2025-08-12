خاتم ألماظ وساعة روليكس.. آية سماحة تستغيث بعد فقدان حقيبة في مطار باريس

كشفت الفنانة آية سليم عن تعرضها لموقف صعب خلال رحلتها الصيفية، بعد فقدان حقائبها أثناء انتقالها من مطار باريس إلى إسبانيا.

وأوضحت سليم، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، قايلة :" شنطتي ضاعت من مطار باريس لإسبانيا فيها خاتم ألماظ وشنطة فيها ساعة باهظة الثمن، قلبي هيوقف يا جماعة والله مش قادرة حد يقدر يساعدني».



تحدثت الفنانة آية سماحة عن التشابه بين المراحل الزمنية في فيلمها الجديد “6 أيام” وبين حياتها الشخصية.

وخلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc، قالت آية: “كل فترة في الفيلم فيها حاجة أو مكان شبه حياتي”.



وكانت الشركة المنتجة لفيلم “6 أيام – وعملت إيه فينا السنين” قد أطلقت التريلر الرسمي للعمل، وهو من إنتاج شركة “سي سينما برودكشنز” هاني نجيب وأحمد فهمي، تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان، وبطولة أحمد مالك وآية سماحة.



تدور أحداث الفيلم حول يوسف وعالية، اللذين فرقتهما الظروف القهرية أثناء المرحلة الثانوية، لتجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات وقد أصبح لكل منهما حياة مختلفة، يتناول الفيلم، وهو دراما رومانسية، أسئلة حول الحب والصداقة وتغير المشاعر مع مرور الزمن