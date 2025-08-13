محافظ الوادي الجديد: تسليم المجمع الرياضي بمدينة الخارجة لمديرية الشباب والرياضة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء إجراءات تخصيص المجمع الرياضي بمنطقة جنوب مدينة الخارجة المُقام على مساحة ٢٦ فدانًا لصالح وزارة الشباب والرياضة وتسليمه لمديريةالشباب والرياضة بالمحافظة؛ لاستغلاله في تنفيذ أنشطة رياضية ومعسكرات كشفية.

وأشار الزملوط إلى أنه تم تشكيل لجنة بناء على القرار التنفيذي لرئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب و الهيئات لاستلام المجمع من الوحدة المحلية لمركز و مدينة الخارجة؛ بهدف حسن إدارة الأصول والموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها في تقديم خدمات تنموية للمواطنين.