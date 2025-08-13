قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
ضبط 62 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالإسكندرية والبحيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة ملفات العمل الحيوية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في مستهل الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وتذليل العقبات أمامهم بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين.

كما استعرض المحافظ موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة مؤكدًا أهمية دفع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع تحرير محاضر جنائية بحقهم.

وتضمن الاجتماع استعراض موقف الإزالات ضمن الموجة الـ27، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من السبت 9 أغسطس 2025 وحتى 24 أكتوبر 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وشدد المحافظ على إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية مع التعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يخص ملف النظافة، أكد المحافظ ضرورة رفع كفاءة أعمال النظافة بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة الملصقات والعبارات المشوهة للمظهر العام و الجدران والقضاء على أي مظاهر للإهمال حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار علي متابعة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم مشددًا على أن المواطن الجيزاوي يستحق خدمات على أعلى مستوى وأن تحسين جودة الحياة اليومية له يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام و أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

رئيس لبنان

علي لاريجاني يزور بيروت ويلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون

أرشيفية

دول أوروبا تمهل إيران حتى نهاية أغسطس.. وسط تهديد بإعادة فرض العقوبات

ارشيفي

العراق تكشف حقيقة إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

