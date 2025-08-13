لها معايير محددة.. الوزراء: لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم محايدة

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم وتحديد قيمة الأجرة المستحقة وفقا لتقسيم المناطق، لن تجتهد في تصنيف معايير الوحدات، متابعا: تم وضع جدول واضح يضم معايير الوحدات وتصنيفها سيتم على هذا الأساس.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن هناك المجال لمراجعة النتائج في حالة وجود أي تظلمات من قبل المواطنين، منوها بأن اللجان سينتهي عملها خلال 3 أشهر ومن الممكن مدها لفترة أخرى ولكن التقدير يشير إلى عدم الحاجة إلى مد الفترة.

وشدد على أن اللجان ستكون محايدة وأعضاء اللجنة سيكونوا من الحكومة ومن الخبراء والمختصين.