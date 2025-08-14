قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي في برلين لبحث ملف أوكرانيا قبيل اجتماع ترامب – بوتين
أنت أكبر من كدة.. نجم الزمالك السابق يفاجئ تريزيجيه برسالة نارية
إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قرب القدس وسلفيت
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل التعاملات
قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
أم فتحي حذرتني.. اعترافات مثيرة لـ سارة خليفة في قضية المخدرات
محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا بإجبار إدارة ترامب على استئناف المساعدات الخارجية
زيزو اللي بدأ.. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي
أسرار الرزق بالمال والبنين.. له 10 أسباب تجعلك تعيش في سعة
رياضة

أحمد الطيب يرشح لاعباً مميزاً للانتقال إلى الزمالك

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

تمنى أحمد الطيب، المعلق الرياضي انضمام مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لصفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة.
 


وقال أحمد الطيب، في تصريحات عبر قناة “الزمالك”،: "أتمنى انضمام مصطفى فتحي، لنادي الزمالك حاليًا أو في المستقبل".

وأضاف: "النوعية اللي زي مصطفى فتحي، قليلة في الأزمنة كلها، حبة الكريز ده حالة خاصة".

وأشار: “علي محسن، هو أفضل هداف أجنبي في تاريخ نادي الزمالك"، مضيفًا: "عمري ما كنت قاسي على أي لاعب خلال التعليق في المباريات”.

وأكمل: “عمري ما كنت قاسي على أي لاعب أثناء التعليق، لأنني لا أعرف ظروفه قد يكون اللاعب يمر ببعض الظروف، ممكن انتقد تصرفات مدرب بشكل محترم”.

مصطفى فتحي بيراميدز الزمالك علي محسن

