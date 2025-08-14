أحمد الطيب يرشح لاعباً مميزاً للانتقال إلى الزمالك

تمنى أحمد الطيب، المعلق الرياضي انضمام مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لصفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة.





وقال أحمد الطيب، في تصريحات عبر قناة “الزمالك”،: "أتمنى انضمام مصطفى فتحي، لنادي الزمالك حاليًا أو في المستقبل".

وأضاف: "النوعية اللي زي مصطفى فتحي، قليلة في الأزمنة كلها، حبة الكريز ده حالة خاصة".

وأشار: “علي محسن، هو أفضل هداف أجنبي في تاريخ نادي الزمالك"، مضيفًا: "عمري ما كنت قاسي على أي لاعب خلال التعليق في المباريات”.

وأكمل: “عمري ما كنت قاسي على أي لاعب أثناء التعليق، لأنني لا أعرف ظروفه قد يكون اللاعب يمر ببعض الظروف، ممكن انتقد تصرفات مدرب بشكل محترم”.