تأجيل عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة بشأن موقف اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، عقب الأزمة الأخيرة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.



محاولات من اللاعبين الكبار للعفو عن فتوح



وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن بعض اللاعبين الكبار داخل صفوف الزمالك أجروا اتصالات مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، سعياً منهم لفتح صفحة جديدة مع اللاعب وطي صفحة الخلافات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه التحركات جاءت رغبةً من زملائه في الفريق لاحتواء الأزمة وعودة فتوح سريعاً إلى أجواء الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.



رؤية إدارة الكرة في الزمالك

ورغم هذه المحاولات، شدد الغندور على أن إدارة الكرة بنادي الزمالك ترى أن ما حدث من فتوح يمثل خطأً كبيراً، وأن عودته للتدريبات الجماعية في الوقت الحالي غير واردة.

وأكد أن المسؤولين بالنادي يفضلون تأجيل قرار العفو لحين التأكد من التزام اللاعب الكامل واستيعابه لقيمة الانضباط داخل الفريق، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلاً.



تدريبات فردية والتزام من اللاعب

وأشار الغندور إلى أن أحمد فتوح أبدى في الفترة الأخيرة التزاماً ملحوظاً، حيث واصل أداء التدريبات الفردية التي تم تكليفه بها، إضافةً إلى تقديمه اعتذاراً عن الموقف الذي تسبب في الأزمة.

ورغم ذلك، ما زالت الإدارة ترى أن الوقت لم يحن بعد لعودته إلى المران الجماعي، على أن يتم تحديد موعد تلك العودة في الفترة المقبلة بناءً على تقييم الجهازين الفني والإداري للوضع.



واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك حريص على الحفاظ على الانضباط والالتزام كأحد أهم أسس النجاح، وأن عودة أي لاعب للمشاركة الجماعية تمر عبر ضوابط واضحة يلتزم بها الجميع دون استثناء.



