صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
تأجيل عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية في الزمالك

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة بشأن موقف اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، عقب الأزمة الأخيرة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
 

محاولات من اللاعبين الكبار للعفو عن فتوح
 

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن بعض اللاعبين الكبار داخل صفوف الزمالك أجروا اتصالات مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، سعياً منهم لفتح صفحة جديدة مع اللاعب وطي صفحة الخلافات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه التحركات جاءت رغبةً من زملائه في الفريق لاحتواء الأزمة وعودة فتوح سريعاً إلى أجواء الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
 

رؤية إدارة الكرة في الزمالك

ورغم هذه المحاولات، شدد الغندور على أن إدارة الكرة بنادي الزمالك ترى أن ما حدث من فتوح يمثل خطأً كبيراً، وأن عودته للتدريبات الجماعية في الوقت الحالي غير واردة.

وأكد أن المسؤولين بالنادي يفضلون تأجيل قرار العفو لحين التأكد من التزام اللاعب الكامل واستيعابه لقيمة الانضباط داخل الفريق، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلاً.
 

تدريبات فردية والتزام من اللاعب

وأشار الغندور إلى أن أحمد فتوح أبدى في الفترة الأخيرة التزاماً ملحوظاً، حيث واصل أداء التدريبات الفردية التي تم تكليفه بها، إضافةً إلى تقديمه اعتذاراً عن الموقف الذي تسبب في الأزمة.

ورغم ذلك، ما زالت الإدارة ترى أن الوقت لم يحن بعد لعودته إلى المران الجماعي، على أن يتم تحديد موعد تلك العودة في الفترة المقبلة بناءً على تقييم الجهازين الفني والإداري للوضع.
 

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك حريص على الحفاظ على الانضباط والالتزام كأحد أهم أسس النجاح، وأن عودة أي لاعب للمشاركة الجماعية تمر عبر ضوابط واضحة يلتزم بها الجميع دون استثناء.


 

