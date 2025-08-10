وسطاء يتدخلون لحل أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن وجود تحركات من بعض الوسطاء لإنهاء أزمة اللاعب أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

وكتب حسن عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": «تدخل من بعض الوسطاء لحل أزمة أحمد فتوح وعودته للتدريبات الجماعية للزمالك».



كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مستجدات أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التي أبعدته عن معسكر الفريق الأخير في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للفريق البلجيكي يانيك فيريرا، بدأ في تخفيف حدة موقفه تجاه اللاعب، في ظل حاجة الفريق لجهوده مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن عودة فتوح إلى حسابات الجهاز الفني ستكون مشروطة بالتزامه التام بالتعليمات، وتقديم اعتذار رسمي للجهاز الفني وزملائه بالفريق، على أن يتم حسم القرار النهائي بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة.