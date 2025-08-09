أحمد حسن يشيد بمرونة محمد شحاتة بعد فوز الزمالك على سيراميكا

أشاد الإعلامي أحمد حسن بأداء محمد شحاتة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد هدفه في شباك سيراميكا كليوباترا، خلال المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، في افتتاحية الدوري الممتاز مساء أمس.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شحاتة من النوعية التي يتمناها أي مدير فني، يمتلك مرونة تكتيكية عالية، ويمكنه اللعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة".

وكان الزمالك قد افتتح مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة.