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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: أحمد فتوح متمسك بالبقاء في الزمالك

احمد فتوح
احمد فتوح
منار نور

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وكتب سي د عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":
“أحمد فتوح يرغب في البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل.”

تصدر أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية تطورات أزمته الأخيرة مع النادي، والتي بدأت بعد ظهوره في إحدى الحفلات الغنائية دون إذن مسبق من الجهاز الفني.
وقال الإعلامي خالد الغندور، فى تصريحات متلفزة، إن مستقبل فتوح داخل الزمالك ما زال غامضا، موضحا أن المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، قرر تأجيل البت في موقف اللاعب.

الزمالك احمد فتوح رحيل فتوح

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