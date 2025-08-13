أحمد فتوح يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

نشر أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد فتوح في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيه، وذلك من خلال خاصية الأستوري على إنستجرام.

كان الإعلامي أحمد شوبير قد أكد أن ما تردد مؤخرًا بشأن عفو نادي الزمالك عن لاعبه أحمد فتوح غير صحيح، مشيرًا إلى أن اللاعب ما زال يتدرب بشكل فردي حتى الآن.

وقال شوبير، في تصريحاته الإذاعية: “إمبارح تردد أن الزمالك قرر العفو عن أحمد فتوح، الكلام ده غير صحيح، لحد أمس اللاعب يتدرب بشكل منفرد، لكن الأكيد أنه يتم تجهيزه للمشاركة مستقبلًا”

وأضاف: "بالنسبة للعقوبة، تم توقيع غرامة مالية كبيرة جدًا على فتوح، ولن يتم تخفيضها، وأتمنى أن تكون هذه الواقعة الدرس الأخير له، لأن ما حدث منه كان صعبًا للغاية".