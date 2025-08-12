شوبير يكشف حقيقة عفو الزمالك عن أحمد فتوح بعد حفل الساحل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول موقف أحمد فتوح من العودة للتدريبات الجماعية لنادي الزمالك.



وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك لم يقرر العفو عن أحمد فتوح حتى الآن ولم يخض التدريبات الجماعية مع الفريق، وجون إدوارد المدير الرياضة مصمم على وضع ضوابط للجميع".

وأضاف: " هو لا يزال يتدرب بشكل فردي، وتم تغريمه ماليًا وعوقب بشكل قوي لكنه ملتزم بتعليمات الجهاز الفني للاستعداد للعودة إلى التدريبات الجماعية في أي وقت".

واختتم: "على المستوى الشخصي، أتمنى أن تكون هذه المشكلة هي الأخيرة لـ أحمد فتوح، ويعود مرة أخرى ويلتزم بشكل جيد، ويكون أقوى.