صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن تفاصيل رد إدارة النادي على الشكوى التي تقدم بها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق، والتي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد المصدر أن النادي أخطر لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بعدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة للاعب، موضحًا أن إدارة الزمالك طبقت بنود العقد المبرم بين الطرفين، والتي تضمنت توقيع غرامات مالية على اللاعب، بسبب انقطاعه عن التدريبات لمدة شهر دون إذن مسبق، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات إعلامية دون الحصول على موافقة إدارة الكرة والجهاز الفني، وهو ما يعد مخالفة للوائح الداخلية.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك طالبت اللاعب بسداد النسبة المستحقة للنادي من عوائد الإعلانات التي قام بالمشاركة فيها خلال فترة تواجده بصفوف الفريق، وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.