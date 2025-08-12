لفرض الانضباط.. شوبير يكشف عن خطة الزمالك للمرحلة المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق قرار مجلس إدارة الزمالك بفرض سياسة حاسمة داخل الفريق لفرض الانضباط.

وقال: الفريق كان يعاني في المواسم الماضية من خلل إداري، يتعلق بآلية التعامل مع العقوبات المفروضة.

وأكد شوبير عبر تصريحات اذاعية أن الزمالك كان يواجه مشكلة متكررة تتمثل في توقيع عقوبة على أحد اللاعبين، ثم التراجع عنها لاحقًا، وهو ما كان يخلق حالة من عدم الالتزام داخل الفريق ويؤثر سلبا على الروح والانضباط العام في غرفة الملابس.

وأضاف أن إدارة الزمالك بدأت في تطبيق نظام أكثر صرامة، يهدف إلى فرض الانضباط الكامل داخل الفريق، وعدم التهاون في تنفيذ العقوبات مهما كان اسم اللاعب أو مكانته داخل النادي.

وتابع أن هذا التغيير في السياسة ظهر بوضوح في التعامل مع أزمة اللاعب أحمد فتوح الذي تغيّب عن أحد معسكرات الفريق، ما دفع الجهاز الفني والإدارة إلى توقيع عقوبة عليه، ولم يجر التراجع عنها أو تخفيضها.