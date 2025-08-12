أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 12-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 12-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مبارة ريال مدريد ضد تيرول النمساوي الودية.

مباريات ودية



تيرول × ريال مدريد – الساعة الثامنة مساء

تصفيات دوري أبطال أوروبا



إف ك كاراباك × شكينديا 79 - السابعة مساءً

إف سي كوبنهاجن × مالمو إف إف - الثامنة مساءً

فنربخشه × فينورد - الثامنة مساءً

أي إي بي بافوس × دينامو كييف - الثامنة مساءً

بلزين × راينجرز - الثامنة مساءً

كلوب بروج × سالزبورج - الثامنة والنصف مساءً

سلوفان براتيسلافا × كايرات ألماتي - التاسعة والربع مساءً

فيرنسفاروش × لودوجوريتس رازجراد - التاسعة والربع مساءً

النجم الأحمر بلجراد × ليك بوزنان - العاشرة مساءً

بنفيكا × نيس - العاشرة مساءً.