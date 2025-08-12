أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 12-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 12-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مبارة ريال مدريد ضد تيرول النمساوي الودية.
مباريات ودية
تيرول × ريال مدريد – الساعة الثامنة مساء
تصفيات دوري أبطال أوروبا
إف ك كاراباك × شكينديا 79 - السابعة مساءً
إف سي كوبنهاجن × مالمو إف إف - الثامنة مساءً
فنربخشه × فينورد - الثامنة مساءً
أي إي بي بافوس × دينامو كييف - الثامنة مساءً
بلزين × راينجرز - الثامنة مساءً
كلوب بروج × سالزبورج - الثامنة والنصف مساءً
سلوفان براتيسلافا × كايرات ألماتي - التاسعة والربع مساءً
فيرنسفاروش × لودوجوريتس رازجراد - التاسعة والربع مساءً
النجم الأحمر بلجراد × ليك بوزنان - العاشرة مساءً
بنفيكا × نيس - العاشرة مساءً.