فيريرا : محمد صبحي مستمر في حراسة مرمى الزمالك أمام المقاولون العرب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على الدفع بمحمد صبحي حارس المرمى في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وجاء قرار فيريرا بالاعتماد على صبحي استمرارًا للثقة التي يوليها الجهاز الفني للحارس، بعد ظهوره بمستوى مميز في المباريات السابقة، حيث يرى المدرب البلجيكي أن الاستقرار على حارس أساسي يمنح الفريق مزيدًا من الثبات الدفاعي، ويساعد في الحفاظ على الانسجام بين خط الدفاع وحارس المرمى.

ورفض الجهاز الفني تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى خلال الفترة الحالية، مفضّلًا منح محمد صبحي فرصة كاملة للاستمرار وحماية عرين الفريق، على أن يتم تقييم الموقف لاحقًا وفقًا للمستوى الفني والجاهزية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المقاولون العرب، حيث يخوض اللاعبون تدريبات فنية وخططية مكثفة تحت قيادة فيريرا، بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة الدوري الممتاز.