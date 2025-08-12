قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
رياضة

فيريرا : محمد صبحي مستمر في حراسة مرمى الزمالك أمام المقاولون العرب

محمد صبحي
محمد صبحي
ملك موسى

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على الدفع بمحمد صبحي حارس المرمى في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وجاء قرار فيريرا بالاعتماد على صبحي استمرارًا للثقة التي يوليها الجهاز الفني للحارس، بعد ظهوره بمستوى مميز في المباريات السابقة، حيث يرى المدرب البلجيكي أن الاستقرار على حارس أساسي يمنح الفريق مزيدًا من الثبات الدفاعي، ويساعد في الحفاظ على الانسجام بين خط الدفاع وحارس المرمى.

ورفض الجهاز الفني تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى خلال الفترة الحالية، مفضّلًا منح محمد صبحي فرصة كاملة للاستمرار وحماية عرين الفريق، على أن يتم تقييم الموقف لاحقًا وفقًا للمستوى الفني والجاهزية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المقاولون العرب، حيث يخوض اللاعبون تدريبات فنية وخططية مكثفة تحت قيادة فيريرا، بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة الدوري الممتاز.

