إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
رياضة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري

إسلام مقلد

أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ملف مباراة سيراميكا التي أُقيمت على استاد هيئة قناة السويس مساء الجمعة، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري، حيث بدأ الفريق التحضير لمباراة جديدة مليئة بالتحديات.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المقاولون العرب

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتقديم تحليل فني شامل قبل وبعد اللقاء.

طموحات الفريقين وصفقات الصيف

يدخل الفريقان المباراة بطموحات كبيرة بعد تغييرات بارزة في قائمتيهما، حيث أبرم الزمالك 10 صفقات جديدة وهم: "مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا".

في المقابل، يعود المقاولون العرب إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد في دوري المحترفين، ونجح في التعاقد مع 12 صفقة صيفية، إضافة إلى بيع حارس مرماه محمد سيحا إلى النادي الأهلي.

مباراة منتظرة في استاد القاهرة

المواجهة بين الزمالك والمقاولون العرب ستكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية، خاصة مع رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث ومواصلة انطلاقته الإيجابية في الدوري.

