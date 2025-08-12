موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري

أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ملف مباراة سيراميكا التي أُقيمت على استاد هيئة قناة السويس مساء الجمعة، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري، حيث بدأ الفريق التحضير لمباراة جديدة مليئة بالتحديات.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المقاولون العرب

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتقديم تحليل فني شامل قبل وبعد اللقاء.

طموحات الفريقين وصفقات الصيف

يدخل الفريقان المباراة بطموحات كبيرة بعد تغييرات بارزة في قائمتيهما، حيث أبرم الزمالك 10 صفقات جديدة وهم: "مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا".

في المقابل، يعود المقاولون العرب إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد في دوري المحترفين، ونجح في التعاقد مع 12 صفقة صيفية، إضافة إلى بيع حارس مرماه محمد سيحا إلى النادي الأهلي.

مباراة منتظرة في استاد القاهرة

المواجهة بين الزمالك والمقاولون العرب ستكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية، خاصة مع رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث ومواصلة انطلاقته الإيجابية في الدوري.