إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
أيمن الرمادي يوضح حقيقة تصريحاته بشأن شارة قيادة الزمالك وسحبها من عمر جابر

إسراء أشرف

أصدر الكابتن أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بيانًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فيه بشكل قاطع التصريحات التي نسبت إليه مؤخرًا بشأن ترشيح لاعب بعينه لتولي شارة قيادة الفريق.

وأكد الرمادي أن ما يتم تداوله على لسانه حول ترشيحات أو آراء تخص الشئون الفنية أو الإدارية داخل نادي الزمالك لا أساس له من الصحة، مشددًا على احترامه الكامل لمجلس إدارة النادي والمدير الرياضي جون إدوارد، بالإضافة إلى الكابتن عبد الناصر محمد، معتبرًا أنهم الأجدر باتخاذ القرارات المتعلقة بالفريق.

وقال الرمادي في بيانه: “لا يحق لي إبداء رأيي في أي أمر يخص الفريق إلا إذا طلب مني ذلك، وإن كان لدي رأي فسأطرحه باحترام وحب لمصلحة الفريق وجماهيره الوفية، بعيدًا عن أي محاولة للتأثير أو التدخل في الشأن الداخلي”.

وفيما يخص شارة القيادة، أكد الرمادي دعمه الكامل للكابتن الحالي عمر جابر، مشيدًا بشخصيته القيادية وتقديره له، مشيرًا إلى أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين القادرين على تحمل المسؤولية مستقبلًا، لكن عليهم أن يتعلموا من القائد الحالي.

واختتم الرمادي بيانه قائلاً: "أنا غير مسئول نهائيًا عن أي فرد ينقل كلامًا على لساني، وإذا كان لدي ما أريد قوله، فسأكتبه بنفسي عبر صفحتي الرسمية، شرط أن يكون رأيًا بنّاءً لا يسبب التفرقة أو الجدل".

