اتفاق النصر السعودي مع بايرن ميونخ على ضم كينجسلي كومان مقابل 35 مليون دولار

كشفت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، مقابل 35 مليون دولار شاملة الإضافات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تفاصيل عقد كومان مع النصر

من المقرر أن يخضع كومان للفحوصات الطبية خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا، على أن يوقع عقدًا يمتد حتى عام 2028.

ووفقًا للتقارير، سيتراوح راتب اللاعب السنوي بين 20 و25 مليون دولار. ويأتي التعاقد مع النجم الفرنسي بناء على طلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

مسيرة كومان مع الأندية

يبلغ كينجسلي كومان من العمر 29 عامًا، وانتقل إلى بايرن ميونخ عام 2017 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وخاض مع النادي البافاري 339 مباراة، أحرز خلالها 72 هدفًا وصنع 71 تمريرة حاسمة، محققًا 21 لقبًا مع الفريق، كما سبق له الفوز بـ4 ألقاب مع يوفنتوس، ومثلها مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

إنجازاته مع منتخب فرنسا

على الصعيد الدولي، حصل كومان مع منتخب فرنسا على لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021، وشارك في 3 نسخ من كأس الأمم الأوروبية، كما كان ضمن قائمة المنتخب التي حققت وصافة كأس العالم 2022 في قطر.