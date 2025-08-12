منة عرفة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. صور

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها عدة صور لها من عطلتها الصيفية بالمالديف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت منة عرفة، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية أمام البحر، ما حاز على اعجاب وتفاعل متابعيها.

آخر أعمال منة عرفة

شاركت منة عرفة في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تدور أحداثه حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.