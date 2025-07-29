بفستان قصير .. منة عرفة تستعرض أنوثتها من المالديف

شاركت الفنانة منه عرفة متابعهيا عدة صور جديدة لها من عطلتها الصيفية بالمالديف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهرت منة عرفة، في الصورة بإطلالة صيفية جذابة مرتدية فستان لافت قصير باللون الأبيض، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.





وشاركت منة عرفه في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تدور أحداثه حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.