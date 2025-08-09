قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على منافس المصري البورسعيدي المحتمل في دور التمهيدي الثاني للكونفدرالية
روشتة برلمانية لحل أزمة الزيوت المستعملة وتدويرها بشكل آمن
الأهلي يواجه مودرن سبورت متسلحا بالصفقات الجديدة
الرئاسة الفلسطينية تحذر من إعادة احتلال غزة وضم الضفة وتهويد القدس
كل شيء أو لاشيء.. أكسيوس: خطة أمريكية لوقف الحرب قبل تنفيذ تهديد إسرائيل باحتلال غزة
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
وسام أبو علي يبلغ الأهلي بأخر تطورات أزمة انتقاله إلى كولومبوس| تفاصيل
39 شهيدا في غزة خلال 24ساعة..و11حالة وفاة بالمجاعة
قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
غير مرتبطة بضغط العمل.. بيان من جامعة القاهرة حول وفاة طبيبة امتياز بقصر العيني
طب 74% وأسنان 73% وهندسة 64%.. الحق فرصتك في تنسيق هذه الجامعات
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
رياضة

إعلامي يزف بشرى بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح
سارة عبد الله

فجر الإعلامي أحمد حسن، ونجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة لجمهور نادي الزمالك بشأن أزمة اللاعب أحمد فتوح.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “انفراجه في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك”.

واستبعد فيريرا، أحمد فتوح من حساباته بعد أزمة خروجه من المعسكر وحضوره حفل غنائي في الساحل الشمالي.

ويستعين الزمالك في الفترة الأخيرة بخدمات المغربي بنتايك كظهير أيسر بعد تألقه وتقديمه اداء مميز في الموسم الماضي أدى إلى تفعيل بند الشراء من ناديه سانت إيتيان الفرنسي.

وسيتم حسم استمرار فتوح من عدمه مع نادي الزمالك ولكن أقرب التوقعات إستمرار اللاعب كبديل في الموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات اليوم السبت في تمام السادسة مساءً على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك بثنائية في اول مشوار البحث عن بطولة الدوري

 استهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على لقب الدوري، حيث سجل هدفي الفريق كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

أحمد حسن أزمة أحمد فتوح الزمالك

