إعلامي يزف بشرى بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

فجر الإعلامي أحمد حسن، ونجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة لجمهور نادي الزمالك بشأن أزمة اللاعب أحمد فتوح.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “انفراجه في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك”.

واستبعد فيريرا، أحمد فتوح من حساباته بعد أزمة خروجه من المعسكر وحضوره حفل غنائي في الساحل الشمالي.

ويستعين الزمالك في الفترة الأخيرة بخدمات المغربي بنتايك كظهير أيسر بعد تألقه وتقديمه اداء مميز في الموسم الماضي أدى إلى تفعيل بند الشراء من ناديه سانت إيتيان الفرنسي.

وسيتم حسم استمرار فتوح من عدمه مع نادي الزمالك ولكن أقرب التوقعات إستمرار اللاعب كبديل في الموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات اليوم السبت في تمام السادسة مساءً على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك بثنائية في اول مشوار البحث عن بطولة الدوري

استهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على لقب الدوري، حيث سجل هدفي الفريق كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة.