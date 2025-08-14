الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات

قال الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك أقدم على صرف مقدمات عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار داخل الفريق وتهيئة الأجواء المثالية.

وكشف مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن الإدارة أبلغت للاعبين بأن المستحقات المالية سيتم صرفها في مواعيدها المحددة دون تأخير، عكس ما حدث في الموسم الماضي، وذلك لضمان تركيز اللاعبين الكامل على المستطيل الأخضر.

كما شدد مسؤولو الزمالك على أن مكافآت الفوز سيتم صرفها بانتظام عقب كل مباراة، بهدف تحفيز اللاعبين على بذل أقصى جهد وتحقيق الانتصارات، بما ينعكس إيجابًا على نتائج الفريق وموقفه في البطولات التي يشارك بها.