بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عمار ياسر لاعب فريق 2005 بنادي الزمالك لديه مشكلة مع النادي ولم يتقاضى مستحقاته منذ عام كامل، واشتكى من سوء المعاملة عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أنه ليس اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على مستحقاته منذ فترة طويلة بل أكثر من غالية عناصر فريق الشباب لم يتقاضوا مستحقاتهم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: قرر بدر حامد رئيس قطاع الناشئين توقيع عقوبة على اللاعب علي ياسر لاستخدامه السوشيال ميديا دون إذن.

وأضاف: اللاعب خرج عن صمته خصوصا أنه لم يحصل على أي أموال منذ فترة طويلة.