خبير : مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لدعم المواطن وضبط الأسواق

أشاد الخبير الاقتصادي عماد كرم، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح كرم لـ صدى البلد أن المبادرة ستسهم في تعزيز المنافسة بين التجار وتحفيز السوق على خفض الأسعار، مما سينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلك.

ولفت إلى أهمية المتابعة الميدانية لضمان وصول التخفيضات الحقيقية إلى المواطنين وعدم الاكتفاء بالإعلانات الدعائية.

وأضاف أن التعاون بين الحكومة والغرف التجارية في هذه المبادرة يعكس إدراك مشترك بضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة إذا تم تطبيقها بفاعلية يمكن أن تكون نموذجاً لسياسات اقتصادية تشاركية تخدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

رئيس الوزراء يعلن عن مبادرة لتخفيض أسعار السلع

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا على مبادرة تخفيض أسعار السلع، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية.