ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد

في ظاهرة فلكية نادرة ينتظرها العالم بشغف، تتحول السماء إلى ليل دامس في وضح النهار لمدة تتجاوز 6 دقائق، مع حدوث أطول كسوف كلي للشمس في القرن الحالي، وذلك يوم السبت 2 أغسطس 2027، في حدث استثنائي سيمر عبر 10 دول عربية، ويترقبه مئات الملايين حول العالم.

كسوف كلي نادر متى وأين؟

تبدأ الظاهرة في تمام الساعة 07:30 صباحا بتوقيت UTC مع بداية الكسوف الجزئي، لتصل إلى ذروتها عند الساعة 10:07، وتنتهي بحلول الساعة 12:44 ظهرًا.

وستتزامن هذه اللحظات مع غياب تام لضوء الشمس في عدة مناطق، ما يجعل النهار يتحول إلى ظلام دامس لمدة تصل إلى 6 دقائق و23 ثانية في بعض المواقع.

المسار الكامل للكسوف

ينطلق مسار الكسوف الكلي من فوق المحيط الأطلسي، مارا بجنوب إسبانيا، ثم يتجه شرقا عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط ليشمل:

إسبانيا (جنوبًا – قادس وملقة)

المغرب

الجزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

السعودية (جدة ومكة المكرمة)

اليمن

الصومال

وسيكون عرض مسار ظل القمر حوالي 270 كيلومترًا، ما يجعله واحدًا من أعرض المسارات في تاريخ الكسوفات الحديثة، حيث يغطي مساحة تفوق 2.5 مليون كيلومتر مربع من سطح الأرض.

ظلام في قلب النهار

يعتمد طول فترة الكسوف الكلي على موقع القمر في مداره؛ ففي هذا اليوم، سيكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض، ما يتيح له حجب الشمس بالكامل عن الأرض، وخلق شريط ظل طويل يمتد لحوالي 15,000 كيلومتر. هذه الظروف المثالية تمنح سكان بعض المناطق فرصة نادرة لرؤية "ليل نهاري" يمتد لأكثر من 6 دقائق.

الذروة في مدينة الأقصر

وتعد مدينة الأقصر من أبرز النقاط لمتابعة الكسوف، حيث ستشهد ظلاما كاملاً لأكثر من 6 دقائق، ما يجعلها واحدة من أفضل أماكن العالم لمشاهدة الحدث.

بينما ستشهد بنغازي (ليبيا) نحو 5 دقائق من الظلام، ومدن مثل قادس وملقة في إسبانيا بين 4 و5 دقائق.

تحذيرات من النظر المباشر

مع اقتراب موعد الحدث، تحذر المراصد الفلكية من النظر إلى الشمس بالعين المجردة دون استخدام نظارات مخصصة، حتى أثناء الكسوف الجزئي.

ويُنصح باستخدام أدوات رصد آمنة أو متابعة الظاهرة عبر التلسكوبات المعتمدة.

اهتمام علمي عالمي

تحظى هذه الظاهرة باهتمام واسع من المؤسسات العلمية والمراصد حول العالم، التي تستعد لرصدها وتحليلها بدقة، نظرًا لطول مدتها واتساع نطاقها، ما يفتح المجال أمام أبحاث فلكية معمقة وتصوير علمي فريد.

الجدول الزمني للكسوف (بالتوقيت العالمي UTC)

بداية الكسوف الجزئي: 07:30

بداية الكسوف الكلي: 08:23

ذروة الكسوف الكلي: 10:07

نهاية الكسوف الكلي: 11:50

نهاية الكسوف الجزئي: 12:44

السبت 2 أغسطس 2027 ليس يوما عاديا إذ تستعد الأرض لاحتضان واحدة من أندر الظواهر الفلكية التي لا تتكرر إلا كل عدة قرون، إنه موعد مع الطبيعة حين تطفئ الشمس أنوارها، ويحل الظلام في منتصف النهار، لتقدم للبشرية عرضا سماويا استثنائيا لا ينسى.