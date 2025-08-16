قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: أُمِرنا أن نحبَّ الحياة الدنيا ونأخذ حظَّنا من السعادة
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
منار غانم: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح يُلطّف الطقس ليلاً
أسعار الذهب اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أمينة الدسوقي

في ظاهرة فلكية نادرة ينتظرها العالم بشغف، تتحول السماء إلى ليل دامس في وضح النهار لمدة تتجاوز 6 دقائق، مع حدوث أطول كسوف كلي للشمس في القرن الحالي، وذلك يوم السبت 2 أغسطس 2027، في حدث استثنائي سيمر عبر 10 دول عربية، ويترقبه مئات الملايين حول العالم.

كسوف كلي نادر متى وأين؟

تبدأ الظاهرة في تمام الساعة 07:30 صباحا بتوقيت UTC مع بداية الكسوف الجزئي، لتصل إلى ذروتها عند الساعة 10:07، وتنتهي بحلول الساعة 12:44 ظهرًا.

وستتزامن هذه اللحظات مع غياب تام لضوء الشمس في عدة مناطق، ما يجعل النهار يتحول إلى ظلام دامس لمدة تصل إلى 6 دقائق و23 ثانية في بعض المواقع.

المسار الكامل للكسوف

ينطلق مسار الكسوف الكلي من فوق المحيط الأطلسي، مارا بجنوب إسبانيا، ثم يتجه شرقا عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط ليشمل:

إسبانيا (جنوبًا – قادس وملقة)

المغرب

الجزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

السعودية (جدة ومكة المكرمة)

اليمن

الصومال

وسيكون عرض مسار ظل القمر حوالي 270 كيلومترًا، ما يجعله واحدًا من أعرض المسارات في تاريخ الكسوفات الحديثة، حيث يغطي مساحة تفوق 2.5 مليون كيلومتر مربع من سطح الأرض.

ظلام في قلب النهار

يعتمد طول فترة الكسوف الكلي على موقع القمر في مداره؛ ففي هذا اليوم، سيكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض، ما يتيح له حجب الشمس بالكامل عن الأرض، وخلق شريط ظل طويل يمتد لحوالي 15,000 كيلومتر. هذه الظروف المثالية تمنح سكان بعض المناطق فرصة نادرة لرؤية "ليل نهاري" يمتد لأكثر من 6 دقائق.

الذروة في مدينة الأقصر

وتعد مدينة الأقصر  من أبرز النقاط لمتابعة الكسوف، حيث ستشهد ظلاما كاملاً لأكثر من 6 دقائق، ما يجعلها واحدة من أفضل أماكن العالم لمشاهدة الحدث. 

بينما ستشهد بنغازي (ليبيا) نحو 5 دقائق من الظلام، ومدن مثل قادس وملقة في إسبانيا بين 4 و5 دقائق.

تحذيرات من النظر المباشر

مع اقتراب موعد الحدث، تحذر المراصد الفلكية من النظر إلى الشمس بالعين المجردة دون استخدام نظارات مخصصة، حتى أثناء الكسوف الجزئي.

ويُنصح باستخدام أدوات رصد آمنة أو متابعة الظاهرة عبر التلسكوبات المعتمدة.

اهتمام علمي عالمي

تحظى هذه الظاهرة باهتمام واسع من المؤسسات العلمية والمراصد حول العالم، التي تستعد لرصدها وتحليلها بدقة، نظرًا لطول مدتها واتساع نطاقها، ما يفتح المجال أمام أبحاث فلكية معمقة وتصوير علمي فريد.

الجدول الزمني للكسوف (بالتوقيت العالمي UTC)

بداية الكسوف الجزئي: 07:30

بداية الكسوف الكلي: 08:23

ذروة الكسوف الكلي: 10:07

نهاية الكسوف الكلي: 11:50

نهاية الكسوف الجزئي: 12:44

السبت 2 أغسطس 2027 ليس يوما عاديا إذ تستعد الأرض لاحتضان واحدة من أندر الظواهر الفلكية التي لا تتكرر إلا كل عدة قرون، إنه موعد مع الطبيعة حين تطفئ الشمس أنوارها، ويحل الظلام في منتصف النهار، لتقدم للبشرية عرضا سماويا استثنائيا لا ينسى.

ظاهرة فلكية نادرة كسوف كلي نادر الكسوف الجزئي كسوف الشمس ظاهرة فلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

رضا عبد العال

استغل فرصتك الذهبية.. رضا عبد العال ينتقد مصطفى شوبير

الاهلي

الدردير يعلق على فوز الأهلي في مواجهة فاركو .. تفاصيل

بالصور

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

فورد
فورد
فورد

دعوى قضائية عالمية تتهم هوندا بعيوب خطيرة في محركاتها

محركات هوندا
محركات هوندا
محركات هوندا

بعد ظهورها الجديد .. 10 صور تخطف الأنظار لهيدي كرم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد