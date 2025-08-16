محافظ الوادي الجديد: انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، داخل ٣ لجان على مستوى المحافظة، جرى تجهيزها بمدارس نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارج، و موط الثانوية المشتركة بالداخلة، و الفرافرة الرسمية للغات بالفرافرة.

من جانبه، أشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة مع إتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لضمان حسن سير وانتظام أداء الامتحانات.