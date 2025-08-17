قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
محافظات

غلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق سياحية في جنوب سيناء

ايمن محمد

شنت وزارة الصحة والسكان، حملة تفتيشية مكثفة بجنوب سيناء، وذلك من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية، مع الحرص على حماية حقوق الزوار والمواطنين من أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الرعاية أو عدالة التسعير.

وتضمنت الحملة المرور على 28 منشأة طبية، وأسفرت عن 10 عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية، بسبب تشغيلها بدون ترخيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

وتهدف الحملة إلى منع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الخدمات الطبية، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى السائحين الذين يتوقعون خدمات علاجية موثوقة وبأسعار معقولة دون مبالغة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة جنوب سيناء قادت الحملة، التي كشفت عن مخالفات في عيادات ملحقة ببعض الفنادق، وشملت المخالفات عدم الحصول على تراخيص تشغيل، إضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى في غالبية هذه العيادات، وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على تحرير محاضر بحق بعض هذه المنشآت لوجود أدوية غير مصرح بها، مع توجيه إنذارات لمنشآت أخرى لتصحيح مخالفات، مثل عدم الإعلان عن قوائم أسعار معتمدة أو نقص في التجهيزات الفنية اللازمة.
كما أكد على أن الوزارة تراقب عن كثب أي محاولات لفرض رسوم مبالغ فيها على الخدمات العلاجية المقدمة للسائحين، مما يعكس التزامها بحماية الزوار وتعزيز السياحة الطبية المستدامة، مع استمرار تنفيذ حملات تفتيشية دورية في المحافظات السياحية، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية، ومواجهة أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة المواطنين والزوار، مع التركيز على ضمان شفافية الأسعار وعدالتها لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة.

جنوب سيناء شرم الشيخ عيادات فنادق غير مرخصة

