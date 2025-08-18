قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس وزراء فلسطين: غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا.. وإدارتها مسؤولية وطنية لإفشال مخططات التهجير
وزيرة البيئة تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ COP 30 بالبرازيل
رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
مثيرا للجدل بشأن اوكرانيا.. ترامب: لا استعادة للقرم ولا انضمام للناتو
عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية
رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
رئيس وزراء فلسطين: معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة شعبنا المحاصر
وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
رياضة

بيراميدز يشكو الحكم أمين عمر بعد تربصه بـ يوريشيتش

أمين عمر
أمين عمر
القسم الرياضي

كشف نادي بيراميدز عن تقديمه شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم أمين عمر والذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري، بسبب قراراته ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني.

وأكد بيراميدز في شكواه أن الحكم تربص بالمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وأشهر له بطاقة حمراء مباشرة بدون أن يحدث أي شيء من جانبه بحجة الاعتراض رغم أن المدرب لم يحدث منه أي شيء خارج يستوجب الطرد المباشر أو حتى توجه للحكم بأي حركة أو لفظ، في حين أنه تعامل مع اعتراض جهاز الإسماعيلي بكل ود ودون إشهار حتى بطاقة صفراء رغم أن الاعتراضات كانت مستمرة طوال أحداث المباراة، ومدرب الإسماعيلي دخل الملعب في واقعتين دون أن ينال حتى توبيخا من الحكم.

أضاف بيراميدز أن الحكم تغاضى أكثر من مرة عن طرد لاعبي النادي الإسماعيلي سواء في لعبات تستحق الطرد المباشر أو لضرب بدون كرة، وكذلك رفض إشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب الإسماعيلي رغم وضوح الرؤية بلمسة يد متعمدة، ولم يتدخل حكام الفار في إعادة اللعبة، في حين أنه لم يتوان لحظة واحدة في طرد لاعبنا بلاتي توريه.

شدد النادي على أن الحكم ساعد لاعبي الإسماعيلي وبشكل غير مقبول في إضاعة الوقت طوال أحداث اللقاء ولم يتدخل لإيقاف ذلك في ظل ادعاء الإصابة والوقوع لإيقاف اللعب، ومطالبا في نهاية شكواه بعدم إسناد أي مباراة أخرى يكون بيراميدز أحد طرفيها للحكم أمين عمر لكثرة مواقفه السلبية مع النادي.

بيراميدز يوريشيتش فريق بيراميدز نادي بيراميدز أمين عمر

