مجدي الجلاد: الإعلام المصري يحتاج لحرية تدفق المعلومات ودور وطني في مواجهة التحديات

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن القوانين الحديثة تضمن حق الصحفي في الحصول على المعلومات، بل وتحاسب الموظف العام، حتى لو كان وزيرًا، في حال امتناعه عن إتاحة المعلومة، معتبرًا أن غياب هذه الآليات يؤدي إلى "تجويع من المعلومات" والتأخر في الرد على الشائعات.

وأوضح "الكاتب الصحفي مجدي الجلاد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن الإعلام الوطني يزخر بالكفاءات، لكن كثيرًا منهم يعملون بالخارج لأنهم يريدون العمل في مناخ داعم لحرية تداول المعلومات والرأي الآخر.

وأشاد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بتجربة الإعلامي أحمد المسلماني، الذي استعان بخبرات مهاجرة من أبناء ماسبيرو ممن أثبتوا نجاحهم في قنوات عربية وعالمية.

وأشار إلى أن الإعلام المصري يحتاج إلى عمل مؤسسي وأطر واضحة تضمن استقلاليته، بعيدًا عن فرض الوصاية على القارئ أو المشاهد أو المستمع، مؤكدًا أن نجاح الإعلام في كشف مخاطر التهجير على الأمن القومي دليل على أهميته ودوره المحوري.

وتابع الجلاد: "مصر هي الدولة العربية التي خاضت كل الحروب من أجل القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات على مدى أكثر من 40 عامًا"، مشددًا على أن أي دعوات لدفع مصر إلى الدخول في حروب غير محسوبة تصدى لها الإعلام المصري بكل قوة، حمايةً للدولة ولمصالحها الاستراتيجية.