يا رب صبر أهله.. ياسمين صبري تنعى تيمور تيمور

نعت الفنانة ياسمين صبري، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي فارق عالمنا بعد تعرضه لحادث غرق في أحد شواطئ رأس الحكمة.

وكتبت ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "اللهم اسكنه فسيح جناتك وبدله دارًا خير من داره وأهلًا خير من أهله، وصبر أهله وأحبابه، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وفاة تيمور تيمور

توفي مدير التصوير محمود تيمور تيمور، غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بتعرض شخص للغرق في مدينة رأس الحكمة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت الجثمان- بعد انتشاله- إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح.

جنازة وعزاء تيمور تيمور

وشيعت جنازة الراحل تيمور تيمور، بعد صلاة الظهر، أمس الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتلقت أسرة تيمور تيمور، العزاء فيه، أمس، من مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.