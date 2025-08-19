قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
الخارجية: حماس وافقت على غالبية البنود الواردة بمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار
عودة نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية
منال عوض: توريد التجهيزات التكنولوجية لـ332 مجمع خدمات حكومية بتكلفة 423 مليون جنيه
مثال حي للطاعة.. الكنيسة تواصل صوم العذراء مريم حتى هذا الموعد
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه لمن دواعي سروري المشاركة في أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، الذي يُعقد للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بمشاركة مصرية ويابانية كبيرة ومتميزة، للتباحث حول سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شهدت على مدار العقد الماضي طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق المزيد من تمكين القطاع الخاص بها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة في تطوير والنهوض بقطاع البنية التحتية، التي أنفقت الدولة عليها 550 مليار دولار، وهو التطوير الذي ساهم في تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية في مختلف ربوع مصر.

وتابع: استطاعت الدولة المصرية تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية في مجال السياستين المالية والنقدية خاصة عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.


وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزاً لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، قائلًا: لهذا ندعو معه الشركات اليابانية إلى الاستفادة منه بتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

محفوظ عبد الرحمن

في ذكراه.. وصية محفوظ عبد الرحمن لزوجته سميرة عبد العزيز

جيهان سلامة

عيد ميلادها.. جيهان سلامة تعرضت للخيانة وأصيبت بمرض سرطاني نادر

الدكتور يحيى عزمي

وزير الثقافة ينعى يحيى عزمي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

