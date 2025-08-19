باسل رحمي: توفير الدعم للشباب لإقامة مشروعات ابتكارية وتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية الإعلام بمختلف وسائله التقليدية والرقمية باعتباره محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والوطن العربي وأحد الركائز الجوهرية للاقتصاد الإبداعي الذي تتنافس عليه دول العالم بالإضافة إلي دوره المعتاد في التواصل والمعرفة و اكد علي دور الإعلام الفعال في نشر ثقافة العمل الحر و تشجيع الشباب العربي علي ريادة الأعمال

جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بمدينة العلمين الجديدة التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء المصري.

وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعزيز الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال باعتباره طريقا حيويا لبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مستدام، إيمانا بأن الشباب هم القوة الحقيقية وراء أى نهضة اقتصادية شاملة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على توفير كل أشكال الدعم الفني والتمويلي والتدريبي للشباب ، بما يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة في مختلف الصناعات الإبداعية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإبداعي ومنه الإعلام الرقمي يعتبر واحداً من أسرع القطاعات نمواً وأكثرها قدرة على خلق فرص عمل في الفترة الحالية.

وأكد رحمي علي دور الإعلام في تقديم صورة إيجابية ومشرقة عن قدرات رواد الاعمال وتوعية الرأي العام والشباب بأهمية ريادة الأعمال وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر، والتركيز على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لربط الأسواق وتبادل الخبرات وتطوير حاضنات ومسرّعات أعمال قادرة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل الوعي والثقافة في مجتمعاتنا العربية.

وأشاد رحمي بفعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي باعتباره حدثا مهما يجمع العقول المبتكرة والطموحات الكبيرة الساعية لصناعة مستقبل أفضل للمنطقة العربية وتحفيز الشباب العربي ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية.

وأوصي رحمي بتعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار وجهاز تنمية المشروعات بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه القمة وتعزيز الأدوار في دعم الشباب وتنمية مجال ريادة الأعمال في الوطن العربي و نقل الخبرات و التجارب الناجحة بين الدول العربية لتقديم المزيد من الدعم لرواد الاعمال و اصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة …