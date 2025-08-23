بدء الاستعدادات للاحتفال بذكرى رحيل زعماء الوفد التاريخيين

د. عبد السند يمامة يلقي خطابا بضريح سعد في ذكرى الزعيمين الجليلين.

يحتفل حزب الوفد اليوم بذكرى رحيل الزعيمين الجليلين سعد زغلول ومصطفى النحاس، واللذين انتقلا الى جوار ربهما في مثل هذا اليوم في عامي 1927 و 1965.

يقام الاحتفال بمقر ضريح سعد بوسط القاهرة في الساعة السادسة من مساء اليوم بحضور الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وقيادات ورموز الحزب وجماهير الوفد من المحافظات.



ويلقي رئيس الوفد خطابا أمام جموع الوفديين، يتحدث فيه عن هذه الذكرى العطرة وتأثيرها في وجدان المصريين، وما قدمه الزعيمان من أعمال جليلة لخدمة مصر وشعبها.

وأعد معهد الوفد للدراسات السياسية جناحا خاصا داخل الضريح لإهداء جمهور الحاضرين مطبوعات متخصصة في تاريخ الوفد ودوره الوطني عبر مائة عام .