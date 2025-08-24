انضمام لاعبي مصارعة بالمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ لمنتخب الصفوة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام اللاعبين محمد عبد الباري بكري ووليد أبو رية من لاعبي مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، لمنتخب الصفوة والالتحاق بالمعسكرات التدريبية للصفوة بالمركز الأوليمبي بالمعادي للفرق القومية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مرحلة الصفوة هي إحدى مراحل المشروع القومي للموهبة وتضم اللاعبين أصحاب المستوى الفني المتميز في كافة اللعبات والمراحل العمرية بالمشروع.

وتابع: ويتم انتقاء اللاعبين لتلك المرحلة بعناية فائقة بعد اختبارات أداء تنظمها الوزارة والاتحاد الرياضي للعبة وتأهيلهم ووضع برنامج تدريبي خاص لبناء قاعدة من الأبطال المؤهلة للانضمام للمنتخبات القومية وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأشاد بالمستوى الفني لأبطال المشروع القومي، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع.

جدير بالذكر، أن اللاعبين محمد عبد الباري بكري ويوسف أبو رية حصلوا على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة إفريقيا للمصارعة بالمغرب الشقيق في مايو الماضي ضمن صفوف منتخب مصر للمصارعة وارتفع رصيد أبطال مصارعة المشروع الأربعة من أبناء المحافظة "أحمد عبد الباري بكري، ومحمد عبد الباري بكري، ويوسف أبو رية، ومحمد القاسم" إلى 8 ميداليات ذهبية وفضية في البطولة الأفريقية بالمغرب.