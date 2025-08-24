قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية
القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انضمام لاعبي مصارعة بالمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ لمنتخب الصفوة

محمود زيدان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام اللاعبين محمد عبد الباري بكري ووليد أبو رية من لاعبي مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، لمنتخب الصفوة والالتحاق بالمعسكرات التدريبية للصفوة بالمركز الأوليمبي بالمعادي للفرق القومية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مرحلة الصفوة هي إحدى مراحل المشروع القومي للموهبة وتضم اللاعبين أصحاب المستوى الفني المتميز في كافة اللعبات والمراحل العمرية بالمشروع.

وتابع: ويتم انتقاء اللاعبين لتلك المرحلة بعناية فائقة بعد اختبارات أداء تنظمها الوزارة والاتحاد الرياضي للعبة وتأهيلهم ووضع برنامج تدريبي خاص لبناء قاعدة من الأبطال المؤهلة للانضمام للمنتخبات القومية وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

 وأشاد بالمستوى الفني لأبطال المشروع القومي، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع.

جدير بالذكر، أن اللاعبين محمد عبد الباري بكري ويوسف أبو رية حصلوا على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة إفريقيا للمصارعة بالمغرب الشقيق في مايو الماضي ضمن صفوف منتخب مصر للمصارعة وارتفع رصيد أبطال مصارعة المشروع الأربعة من أبناء المحافظة "أحمد عبد الباري بكري، ومحمد عبد الباري بكري، ويوسف أبو رية، ومحمد القاسم" إلى 8 ميداليات ذهبية وفضية في البطولة الأفريقية بالمغرب.

كفر الشيخ الشباب والرياضة أخبار كفر الشيخ مديرية الشباب والرياضة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

اتَّبِعوه لإحياء الهدي النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة دعويَّة بالعربية والإنجليزية

وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

دعاء المولد النبوي .. يحول حياتك إلى سعادة وييسر جميع أمورك

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

