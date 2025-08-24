قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مجمع حياة ..وتتفقد الخدمات المقدمة للنزلاء

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
عبدالوكيل أبو القاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجمع حياة بالجيزة (دور التربية سابقًا)، والمُسند إدارته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمتابعة الخدمات المقدمة للأبناء من الفئات العمرية المختلفة، والوقوف على مستوى الرعاية والإقامة والأنشطة التعليمية والصحية المقدمة لهم.

وحضرت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور الصباح مع الأطفال من سن 6 حتى 18 عامًا، في أجواء عكست روح الانضباط والالتزام، معلنة خلال العرض عن تنظيم مسابقة للأطفال داخل المجمع لمدة ٣ شهور مع منح جوائز قيّمة لأفضل ١٠ أبناء. 

وزيرة التضامن الاجتماعي

وخلال جولتها، تفقدت الوزيرة أماكن إقامة الأطفال من سن 6 – 18 عامًا داخل ثلاثة مبانٍ مجهزة لتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم، كما شملت الجولة زيارة أماكن كبار بلا مأوى بما يتضمنه من أماكن للإقامة والعيادة الطبية والصيدلية التي يشرف عليها لأول مره الهلال الأحمر المصري الى جانب تقديمه كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للنزلاء.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي الأبناء في دار الرعاية، وتحدثت مع الأبناء خريجي الدار، والمقيمين بمركز الضيافة، للتعرف على المشكلات التي تواجههم، ووعدت بدراستها، وتلبية متطلبات المستحقين منهم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة كافة الأوضاع القانونية للأبناء المحتجزين في دار الدفاع الاجتماعي، وتوكيل عدد من المحامين لدراسة كافة القضايا الخاصة بهم، ومنحت لفريقها موعد أقصاه شهراً لاستيضاح موقف الأبناء بشكل نهائي.

والتقت العاملين بالمجمع، حيث استمعت إلى أبرز  التحديات التي تواجههم في سبيل تحسين جودة العمل، متعهدة بدعم متطلبات العمل الوظيفي، وتطوير المباني، وتعبئة الموارد اللازمة لذلك، مقدمة لهم الشكر على ما يقدمونه للأبناء، ومطالبة في الوقت ذاته بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتقديم أفضل سبل الرعاية لأبناء المجمع.

واستكملت الدكتورة مايا مرسي جولتها بزيارة مبنى الحضانة الإيوائية التي تستقبل الأطفال الأصغر سناً وتوفر لهم الرعاية اللازمة في بيئة متكاملة.

واختتمت الوزيرة زيارتها مؤكدة أهمية الدور الذي يقدمه مجمع حياة في توفير بيئة آمنة للأطفال بلا مأوى، وإعادة دمجهم في المجتمع.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها كل من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع.

