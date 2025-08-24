معرض «كومكس 2025».. سلطنة عُمان تنطلق بـ5 منظومات رقمية نحو المستقبل

تستعد سلطنة عُمان لإطلاق النسخة الرابعة والثلاثين من معرض التقنية والابتكار «كومكس 2025» خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر المقبل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة واسعة من قادة الحكومات ورواد الأعمال والمستثمرين الدوليين.

ويأتي المعرض هذا العام برؤية عالمية موسّعة، تركز على خمس منظومات مستقبلية هي: الحكومة الإلكترونية، التحول الرقمي للمؤسسات، دعم الشركات الناشئة، الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية.

ويُتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 70 ألف زائر، إلى جانب مشاركة 200 جهة عارضة ونحو 100 شركة ناشئة تستعرض أحدث الحلول التقنية. كما يشهد «كومكس 2025» منافسات هاكاثون للابتكار الحي، وورش عمل متخصصة، إضافة إلى حفل «جوائز كومكس» الذي يكرّم روّاد التحول الرقمي والاستدامة.

وتؤكد هذه الفعاليات على مكانة عُمان كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية ومركز صاعد للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ويعكس تنظيم المعرض الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي العُماني، الذي قُدرت قيمته بنحو 5.47 مليار دولار أمريكي في 2024 مع توقع وصوله إلى 9.07 مليار دولار بحلول 2029. كما يأتي «كومكس 2025» منسجمًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة السلطنة على الخريطة التقنية العالمية.

ويحمل المعرض هذا العام شعار «لنشكّل معًا المستقبل الرقمي للمنطقة»، في رسالة تعكس انفتاح عُمان على التعاون الدولي ودعم الابتكار في مختلف القطاعات. ويُنظم الحدث بواسطة المكتب العربي للبحوث (ARB)،