القبض على 3 سيدات أجانب يمارسن الرذيلة داخل شقة بالتجمع
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
معرض «كومكس 2025».. سلطنة عُمان تنطلق بـ5 منظومات رقمية نحو المستقبل

ولاء عبد الكريم

تستعد سلطنة عُمان لإطلاق النسخة الرابعة والثلاثين من معرض التقنية والابتكار «كومكس 2025» خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر المقبل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة واسعة من قادة الحكومات ورواد الأعمال والمستثمرين الدوليين.

 ويأتي المعرض هذا العام برؤية عالمية موسّعة، تركز على خمس منظومات مستقبلية هي: الحكومة الإلكترونية، التحول الرقمي للمؤسسات، دعم الشركات الناشئة، الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية.

ويُتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 70 ألف زائر، إلى جانب مشاركة 200 جهة عارضة ونحو 100 شركة ناشئة تستعرض أحدث الحلول التقنية. كما يشهد «كومكس 2025» منافسات هاكاثون للابتكار الحي، وورش عمل متخصصة، إضافة إلى حفل «جوائز كومكس» الذي يكرّم روّاد التحول الرقمي والاستدامة.

 وتؤكد هذه الفعاليات على مكانة عُمان كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية ومركز صاعد للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ويعكس تنظيم المعرض الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي العُماني، الذي قُدرت قيمته بنحو 5.47 مليار دولار أمريكي في 2024 مع توقع وصوله إلى 9.07 مليار دولار بحلول 2029. كما يأتي «كومكس 2025» منسجمًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة السلطنة على الخريطة التقنية العالمية.

ويحمل المعرض هذا العام شعار «لنشكّل معًا المستقبل الرقمي للمنطقة»، في رسالة تعكس انفتاح عُمان على التعاون الدولي ودعم الابتكار في مختلف القطاعات. ويُنظم الحدث بواسطة المكتب العربي للبحوث (ARB)،

سلطنة عُمان كومكس 2025 مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين مال واعمال اخبار عمان دعم الشركات الناشئة

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو حار والعظمى في القاهرة 35

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو حار والعظمى في القاهرة 35

وزيرة البيئة

وزيرة البيئة: إزالة شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس

الاعلى للاعلام

الثلاثاء.. انعقاد ثالث ورشة عمل للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

فيديو

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: حسابات نتنياهو التفاوضية.. بين إملاء الشروط وتضييق هوامش حماس

