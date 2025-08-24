قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها

عائشة
عائشة
محمد البدوي

قالت الطالبة عائشة طالبة الثانوية العامة وضحية التلاعب صديقتها برغباتها في تنسيق الثانوية، إنها لم تكن تعرف أي شيء عن خطة صديقتها، حتى جاء اتصال مفاجئ من والدها، يخبرها بضرورة الذهاب إلى جامعة القاهرة بشكل عاجل، وهناك علمت بالتفاصيل الصادمة: “أنا والله ما صدَّقت في البداية، والدي ما قالِّيش الحقيقة علطول، لكن لما وصلنا الجامعة؛ حكالي كل حاجة، وقال لي إن صاحبتي هي اللي غيِّرت رغبات التنسيق بتاعتي”.

معلومات حساسة

وتساءلت الإعلامية نهال طايل: كيف وصلت هذه الزميلة إلى معلومات بهذه الحساسية؛ لتجيب عائشة: “إحنا كنا ساكنين في نفس الأوضة، بنذاكر سوا، بنصلي سوا، وننام ونقوم مع بعض.. عمرها ما طلبت مني باسورد ولا أي حاجة.. لكن الظاهر إنها كانت بتراقب وتجمع المعلومات من ورايا”.

علاقة الطالبة عائشة وصديقتها

ووصفت عائشة، العلاقة بينها وبين صديقتها، بأنها كانت طبيعية جدا، بل روحانية أحيانا: “كنا بنصلي جماعة، وصاحبتي كانت خاتمة القرآن، وكنا بنتكلم عن أحلامنا وأمنياتنا، وأنا كنت دايمًا بقول إني نفسي أدخل كلية طب بشري”.

وختمت عائشة شهادتها، قائلة: "اللي حصل خلاني أعيد حساباتي في الثقة اللي بنمنحها للناس.. مش كل اللي بيشاركك الصلاة والمذاكرة بيحبلك الخير".

الثانوية طالبة الثانوية عائشة طالبة الثانوية الطالبة عائشة الثانوية العامة

