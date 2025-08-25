محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

يستعد ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الريدز قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على بورنموث، بينما اكتفى نيوكاسل بالتعادل أمام أستون فيلا في الجولة الأولى.

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي جديد، حيث أنه في حال تسجيله هدفًا أمام نيوكاسل، سينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، متجاوزًا آندي كول، حيث يملك كل منهما 187 هدفًا.

ويمتلك صلاح أرقامًا مميزة أمام نيوكاسل، حيث ساهم في 18 هدفًا بالدوري الإنجليزي ضد "الماكبايس" (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة).

كما أنه اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي قدم تمريرة حاسمة على الأقل في آخر 6 مباريات متتالية أمام نفس الخصم.

وخلال آخر 15 هدفًا لليفربول ضد نيوكاسل، ساهم صلاح وحده في 11 منها، بتسجيل 4 أهداف وصناعة 7 أخرى، ما يجعله أحد أبرز الأوراق الرابحة في قمة الإثنين.