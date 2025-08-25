التموين تشن حملة على محطات تعبئة أسطوانات الغاز بدمياط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدى عبد الكريم، جهودها لمتابعة المنظومة التموينية، حيث شنت حملة مفاجئة على محطات تعبئة اسطوانات الغاز.

واسفرت هذه الحملة عن رصد مخالفات نقص وزن فى الأسطوانة المنزليه بواقع ١.٥ كيلو فى الأسطوانة الصغيره و ١.٩٠٠ كيلو فى الأسطوانة الكبيرة وتم التحفظ على الأسطوانات التى تم وزنها وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابه العامه للتصرف

كما تم اختبار الأسطوانات للتأكد من صلاحيتها وصلاحية المحابس وعدم وجود عيوب بالاسطوانات حفاظا على سلامة المواطنين مستخدمى أسطوانات الغاز وشدد مدير المديرية على المخالفين أنه لا تهاون فى الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وأنه سيتم المرور بصفه مستمره للتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظوم