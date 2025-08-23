استئناف تدريبات فريق كرة القدم الأول بنادي دمياط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد فوزي عن إستئناف تدريبات فريق كرة القدم الاول بنادي دمياط والتي يستضيفها نادي راس البر على ملعبه.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد فوزي خلال لقاءه بالفريق والجهاز الفني، انه تم توفير الإقامة بالقرية الأولمبية للفريق، كما سيتم استئناف تدريبات الفريق بدأ من غدا بملاعب النادي بالقرية، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة.

ونقل الدكتور محمد فوزي تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لافتا ان هناك اهتمام كبير من قبل وزير الشباب والرياضة، الذي وجه بتذليل كافة العقبات امام الفريق.