علاج انزلاق بالفك السفلي لمريضة بمستشفى دمياط العام

استقبل مستشفى دمياط العام حالة لمريضة تعاني من آلام واضطرابات في حركة الفك وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعات اللازمة تبين وجود انزلاق في مفصل الفك السفلي.



تم على الفور تحضير المريضة للعمليات حيث نجح الفريق الطبي في إصلاح الانزلاق والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة.

ضم الفريق الطبي ، كلا من، الأستاذ الدكتور محمود امين استشاري التجميل ، الدكتور محمود القزاز الدكتور احمد بدير رئيس قسم الجراحة، الدكتور ايمن محمد النجار استشارى التخدير

الدكتور محمود مطر

جاء ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتورخالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

و الدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط

وبناء على تعليمات الدكتورمحمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط

واشراف الدكتور محمد السيد اللبان مدير المستشفى.