محافظ الإسماعيلية: الانتخابات تسير في أجواء آمنة ومنظمة

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، المقار الانتخابية بمدرستيِّ جواد حسني الابتدائية المشتركة "إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية، والتي تستقبل الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م، منذ أمس الإثنين واليوم الثلاثاء ٢٤، و٢٥ نوفمبر الجاري.

جاء ذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب، في إطار حرصه على الاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته، على متابعته المستمرة مع الجهاز التنفيذي حتى انتهاء عمل اللجان بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يتابع شخصيًّا سير العملية الانتخابية داخل اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وخلال جولته، أثنى محافظ الإسماعيلية على انتظام العمل داخل اللجان، مشيرًا إلى توافر جميع التسهيلات اللازمة للناخبين، مع التركيز بشكل خاص على توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم؛ لضمان مشاركتهم الفعالة، بالإضافة إلى توفر الخدمات الطبية والأمنية لتوفير جو آمن للمواطنين ولكبار السن بصفة خاصة.

مشيرًا إلى تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية نحو إنجاح العملية الانتخابية دون التحيز لأي مرشح، مؤكدًا أن هدفنا تيسير أداء هذا الواجب الوطني على المواطنين.

