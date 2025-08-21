إحالة أوراق سيدة وعشيقها وصديقه للمفتي لقتل ابنها في السنانية بدمياط

قررت محكمة جنايات دمياط إحالة أوراق سيدة وعشيقها وصديقه لفضيلة المفتى في قضية قتل ابنها في السنانية.



تعود احداث القضية لفبراير الماضي، عندما تجردت أم من مشاعر الأمومة والإنسانية حينما شاهدت طفلها ذا الخمسة أعوام قتيلا، وفضلت الهروب وترك جثمانه وراء ظهرها.

البداية عندما تلقى مركز شرطة دمياط اخطارا من مستشفى دمياط العام بوصول جثة طفل بصحبة شخص تبدو عليه ملامح الريبة والشك حاملا طفلا جثة هامدة للكشف عليه بالمستشفى، الا ان قسم الاستقبال شك في أمره، فحاول الهرب الا انهم تمكنوا من الإمساك به وإبلاغ الشرطة.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من مباحث شرطة مركز دمياط برئاسة الرائد أحمد موسى ومعاونه النقيب يوسف صلاح والقوة المرافقه له للمستشفى.

وتبين أن الشخص هو من قام بقتل الطفل، ومتزوج عرفيا من والدة الطفل وقام بتعذيبه بالاشتراك مع صديق له بمعرفة الأم وعلى الفور تم إلقاء القبض عليهم.

وكثفت الاجهزة الأمنية جهودها لضبط الأم وبالفعل تم إلقاء القبض عليها بعد ساعات قليلة من اكتشاف الجريمة.

وجاء في اعتراف الأم بأن الطفل يحب والدته جدا ويغار عليها من عشيقها وصديقه اللذين يترددان يوميا على المنزل لتعاطي مخدر الشابو مع الأم التى تشاركهما في ضرب وتعذيب الطفل حين اعتراضه على وجودهما بالمنزل. وفي يوم الواقعة اصطحبه الجانى للعب الكرة والخروج للملاهي، في محاولة منه لاسترضاء الطفل، إلا أن الطفل رفض وأصر على تركهما المنزل فقام بضربه بطريقة وحشية أدت الى وفاته.

وحين علمت الأم هاتفيا بما حدث من الجاني، رفضت الذهاب معه إلى المستشفى.