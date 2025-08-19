محافظ دمياط يلتقى مع أعضاء مجلس الشيوخ بعد فوزهم بالانتخابات





التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم مع النائب وليد التمامى والنائب على كيوان والنائب أمير الصديق ، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة .

حيث استهل " محافظ دمياط " اللقاء الذى جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، بتهنأتهم بفوزهم بانتخابات مجلس الشيوخ والتى انعقدت مطلع هذا الشهر ، معربًا عن خالص امنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " مجددًا تعاون المحافظة الكامل مع البرلمان بغرفتيه، إيماناً بدورهم القوى والهام فى خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، وكذا دعم جهود المحافظة لدعم الخطط التنموية على أرض دمياط.